Еще в конце мая нардепы поддержали документ в первом чтении. Сейчас за инициативу проголосовали 259 нардепов.

Важно Перезагрузки ВСП: что может повлиять на главные проблемы судопроизводства в Украине

Что предусматривает закон №5068

Как говорится в пояснительной записке к закону, целью изменений является совершенствование порядка избрания или назначения на должности членов ВСП.

Обратите внимание! Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Члены ВСП имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

В этом контексте важно, чтобы кандидат соответствовал критериям профессиональной этики и добропорядочности. Чтобы этого достичь, закон предлагает определить порядок образования, деятельность и полномочия Этического совета. Согласно закону, в его состав будут входить:

3 человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины,

3 человека, определенные международными организациями, с которыми Украина в течение как минимум последних 3 лет сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

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Также документ предусматривает создание Службы дисциплинарных инспекторов ВСП. Эта структура вместе с Этическим советом будут следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП и кандидатов.

Обратите внимание! Закон обеспечит выполнение международных обязательств Украины, а также укрепит общественное доверие к Высшему совету правосудия.

Стоит отметить, что нардепы также поддержали поправку 733, на которой настаивали активисты, в частности Центр противодействия коррупции. Она была чрезвычайно важной, ведь определяла возможность и основания для увольнения членов ВСП.

Больше о поправке 733

После рекомендации Этического совета съезды судей/адвокатов/ученых, конференция прокуроров имеют 3 месяца, чтобы отреагировать – уволить или принять решение об оставлении члена ВСП на посту. Если же в течение 3 месяцев они не способны принять решение, то член ВСП считается уволенным на основании закона.