За законопроєкт №5420 проголосували 255 народних обранців. Ініціатором документу був президент Володимир Зеленський.

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Що передбачає закон

Законопроєкт передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірне декларування.

Покарання за контрабанду товарів:

у значному розмірі – штраф від 170 тисяч до 245 тисяч гривень;

у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою за контрабанду особою: штраф від 850 тисяч гривень до 1,275 мільйона гривень або позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна; організованою групою: ув'язнення на 7 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років з конфіскацією майна.

Зауважимо, контрабанда у "значному розмірі" – це коли загальна вартість товарів перевищує 1700 гривень, а у "великому розміру" – перевищує 10 200 гривень.

За контрабанду підакцизних товарів

Додамо, що "значна" контрабанда – загальна вартість товарів перевищує 850 гривень, а "велика" – понад 6 800 гривень.

Покарання:

у значному розмірі: штраф 340 – 680 тисяч гривень або ув'язнення до 3 років ;

; за попередньою змовою групою осіб, службовою або раніше судимою особо: штраф 1,2 – 2,4 мільйона гривень або ув'язнення на 6 – 11 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна;

з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна; вчинену організованою групою: позбавленням волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років та з конфіскацією майна.

За недостовірне декларування:

штраф від 170 тисяч гривень до 2,4 мільйона гривень;

вчинені особою, раніше судимою або за попередньою змовою групою осіб: штраф від 765 тисяч до 1,02 мільйона гривень або позбавленням волі на 3 – 5 років.

Зауважимо, якщо такі дії призвели або могли призвести до зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах, тоді порушнику загрожує штраф 1,6 – 2,04 мільйона гривень або позбавленням волі на 5 – 8 років.

Зверніть увагу! Законопроєкт про криміналізацію контрабанти Зеленський вніс у Раду після санкцій проти контрабандистів. Тоді РНБО ввела обмеження проти 10 осіб, яких вважають "топ 10" української контрабанди. Глава держави наголошував, що ці особи перші, кого притягнуть до відповідальності, але точно не останні.