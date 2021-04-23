Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди
Президент Володимир Зеленський 23 квітня вніс на розгляд Верховної Ради новий законопроєкт. Він передбачає розширення кримінальної відповідальності за контрабанду.
Джерело:Верховна Рада
Що відомо про законопроєкт
Ініціатором документу зазначений Зеленський. Він вніс його на розгляд парламенту як невідкладний.
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Законопроєкт передбачає криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також їх недостовірного декларування. Більше деталей на сайті Верховної Ради наразі немає.
Які правила діють зараз
Зауважимо, сьогодні за незаконне перевезення товарів через митну територію передбачена адміністративна відповідальність.
До кримінальної ж відповідальності притягають тих осіб, які займаються контрабандою:
- культурних цінностей,
- отруйних, сильнодійчих або вибухових речовин,
- радіоактивних матеріалів,
- зброї, боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї),
- частин вогнепальної нарізної зброї,
- спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
Санкції проти контрабандистів
- 2 квітня РНБО запровадила персональні санкції проти 10 українських контрабандистів. За словами Зеленського, ця десятка перша, але точно не остання, яку покарають.
- Президент заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків. Так, державний бюджет недоотримав близько 300 мільярдів.
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