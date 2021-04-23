Президент Владимир Зеленский 23 апреля внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект. Он предусматривает расширение уголовной ответственности за контрабанду.

Что известно о законопроекте

Инициатором документа указан Зеленский. Он внес его на рассмотрение парламента как неотложный.

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Законопроект предусматривает криминализацию контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования. Больше деталей на сайте Верховной Рады пока нет.

Какие правила действуют сейчас

Отметим, сегодня за незаконную перевозку товаров через таможенную территорию предусмотрена административная ответственность.

К уголовной же ответственности привлекают тех лиц, которые занимаются контрабандой:

культурных ценностей,

ядовитых, сильнодействующих или взрывчатых веществ,

радиоактивных материалов,

оружия, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боевых припасов к нему),

частей огнестрельного нарезного оружия,

специальных технических средств негласного получения информации.

Санкции против контрабандистов