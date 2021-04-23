Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды
Президент Владимир Зеленский 23 апреля внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект. Он предусматривает расширение уголовной ответственности за контрабанду.
Источник:Верховная Рада
Что известно о законопроекте
Инициатором документа указан Зеленский. Он внес его на рассмотрение парламента как неотложный.
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Законопроект предусматривает криминализацию контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверного декларирования. Больше деталей на сайте Верховной Рады пока нет.
Какие правила действуют сейчас
Отметим, сегодня за незаконную перевозку товаров через таможенную территорию предусмотрена административная ответственность.
К уголовной же ответственности привлекают тех лиц, которые занимаются контрабандой:
- культурных ценностей,
- ядовитых, сильнодействующих или взрывчатых веществ,
- радиоактивных материалов,
- оружия, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боевых припасов к нему),
- частей огнестрельного нарезного оружия,
- специальных технических средств негласного получения информации.
Санкции против контрабандистов
- 2 апреля СНБО ввел персональные санкции против 10 украинских контрабандистов. По словам Зеленского, эта десятка первая, но точно не последняя, которую накажут.
- Президент заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам. Так, государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов.
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