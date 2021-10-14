Наш проект "Цена мирного неба" – такой себе вытрезвитель для тех, кто живет от войны на большом эмоциональном и буквальном расстоянии и знает о ней разве что из новостей. Мы опубликовали около 20 материалов из этого цикла и готовим еще несколько. Мы хотим, чтобы хотя бы пара цифр со сводок ожила в историях и душах, и показала нам, какая цена нашего мирного неба.

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Какая же она – цена мирного неба?

Сначала может показаться, что ответ очевиден и проговорен тысячу раз. Валюта в этой жестокой, но ожидаемой войне, – жизнь, здоровье и счастье. Все то, что обычно желают на днях рождениях, люди готовы принести в жертву. Чтобы мы жили подальше от боев, минных растяжек и сухпайков.

Осознается ли это "мирными", которые эмоционально и физически далеки от войны? Абстрактными существительными – так себе. Конкретными живыми словами, цитатами и фото – по нашему мнению, вполне. Текстами из цикла "Цена мирного неба" мы хотели принести немного осознания для "мирных". Для этого мы опросили два десятка людей, которые видели войну и потери собственными глазами. Для этого мы рассказали наши личные истории.

А теперь конкретика

Наш редактор Вячеслав Журба вернулся из фронта 6 лет назад. Представьте, ему было всего 20 лет, когда он увидел самое страшное – потери и бои на передовой. О своей цене мирного неба он рассказал жене – Ульяне Журбе, тоже нашему редактору. Они признаются, что это был один из самых тяжелых разговоров в их жизни.

Полная история Мы платили деньги за то, чтобы ехать на войну, – щемящее интервью жены с добровольцем

Цена мирного неба – это человеческие жизни: жизнь местных жителей, жизнь добровольцев, жизнь военных и волонтеров,

– рассказал Славик.

Впервые за 8 лет поговорить "по-серьезному" с папой о войне решилась и руководитель выпускающих редакторов Наталья Боднар. Он долго не решался рассказывать правду о том, что видел на фронте. Ведь это то, чем не каждый готов делиться.

Это горе родителей, которые больше не увидят своего ребенка-героя. Это – дети, у которых больше нет родного человека: отца или матери, жизнь которых унесла война с московскими оккупантами и их приспешниками. Из войны не возвращается никто и никогда. Если ты возвращаешься домой телом, душа остается там, с собратьями, во сне ты часто возвращаешься на поля сражений,

– сказал доброволец и военный медик Владимир Боднар.

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Тяжелый разговор был и у нашего редактора Софии Минджосы, ведь она впервые узнала правду о событиях 8-летней давности. В 2014 году ее отец солгал, что едет "поучиться" на учениях. Сам же оказался на передовой в Песках в Донецкой области. Его цена мирного неба, о которой он вспоминает прежде всего – погибшие собратья.

"Палач", "Смерека", "Север", "Танчик", "Лом", Богдан Слобода и Марьян Корчак, – мои собратья, погибшие на войне,

– рассказал Василий Минджоса дочери.

Лично для меня, самая тяжелая история из родных Черновцов – Юрий и Татьяна Мамчий на этой войне потеряли двух сыновей. Алексей Мамчий погиб в районе Майорского в апреле 2021 года. Его младший брат – Станислав – погиб в Авдеевке в 2016-м. Юрий и Татьяна потеряли слишком много, а теперь живут только одним – чтобы все это было не зря.

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Сказано, что нет большей любви, чем отдать жизнь за своих близких. Наши дети заплатили своей жизнью за этот мир, который у нас есть на большей территории Украины. Я не знаю, как это оценить,

– сказал Юрий Мамчий.



Юрий Мамчий на могиле сына / Фото из фейсбука Оперативного командования "Запад"

Фронтовой правдой, как холодной водой, облил своими рассказами военный фотограф Андрей Дубчак. Он рискует всем, чтобы зафиксировать войну здесь и сейчас, найти героя и показать его историю. Андрей говорит: слогана "Герои не умирают" для него просто не существует. Ведь они умирают. И очень быстро.

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Цену мирного неба он показывает в фото. За каждым из них – трагическая и немилосердная правда войны.

Это Саша с простреленной головой. Это Сабрина, которая плачет от жалости к своей семье. Это десятки тысяч километров дорог. Недосып. Дедлайны. Это страх смерти,

– сказал он.

Тарас Матвеев составил список из 51 мечты, первая из них – победа на войне. Этой мечте 31-летний мужчина и отдал свою жизнь. Он погиб, спасая жизнь двух бойцов. О единственном сыне и о том, как он скрывал, что на войне, нам рассказала его мать – учительница украинского языка и литературы Валентина Матвеев.

Цена высокая, но общество этого не ценит. Ведь это в основном касается только пассионарного меньшинства. Однако Тарас никогда на это не обращал внимания – положил жизнь, без пафоса, ради того пассионарного меньшинства и молодежи, на которую он делал большую ставку,

– сказала Валентина.

Вместо итога

У нас еще есть истории волонтеров, разговор с Тарасом Тополей из группы "Антитела", признание военной медсестры, военного капеллана, пленника боевиков... и еще много эмоциональных разговоров с теми, кто показал нам цену нашего мирного неба.

Я бы очень не хотела превращать этот итоговый текст в бесконечный лонгрид, который хочется быстрее проскролить или закрыть, потому что "эмоция угасает после 4 тысяч знаков".

Хочу от всего 24 канала поблагодарить защитников и защитниц за мирное небо. Мы гордимся вами! Вечная память тем Героям, которых уже нет. Слава Украине! Героям Слава! А все истории нашего цикла "Цена мирного неба" читайте по этой ссылке.