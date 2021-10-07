Фотографу приходится каждый раз рисковать собственной жизнью, но по-другому он уже и не умеет. В рамках проекта "Цена мирного неба" на 24 канале, посвященного защитникам Украины, автор проекта Donbas Frontliner Андрей Дубчак рассказал о реалиях войны.

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Все началось с Майдана

История начинается с 2013 года. Тогда Андрей стал первым стримером Евромайдана, ведь было не все равно.

"В день, когда все произошло, ко мне приехала знакомая. Мы сидели в кинотеатре и я смотрю в фейсбуке – что-то происходит", – отметил Дубчак.

Я сказал знакомой: "Извини, поезжай домой, а я – на Майдан",

– решил тогда он.

В то время Андрей считал, что трансляция – самый честный способ показать правду. Показывал эту правду и 18, 19, 20 февраля, когда украинцев расстреливали на Майдане.

"Там я ухватил маленький ПТСРчик. Мне некоторое время было довольно тяжело", – признался Дубчак.

Справка. Посттравматическое стрессовое расстройство – это нарушение психического состояния человека. Обычно расстройство провоцируют травматические события.

Страшное предчувствие сбылось

Андрей Дубчак стал также свидетелем аннексии Крыма, ведь выполнял в то время редакционное задание на полуострове.

"Получилось так, что наш борт в Симферополе сел последним. Я был 2 недели там уже во время этих событий, аннексии", – подчеркнул он.

В городе выключали связь, а Дубчаку ежедневно угрожали по телефону. Дважды в день пытались взломать соцсети.

Мы из Крыма сбежали на Донбасс. Взяли первый билет на поезд. Это был Донецк,

– рассказал фотограф.

Приехав в город, Андрей пробыл на вокзале полдня.

"Почему мне все показалось таким плохим. Было очень страшное предчувствие. Я говорил с людьми, а они как-то не очень и говорят – серые такие, Майдан критикуют", – отметил он.

Сначала Андрей подумал, что накручивает себя. Но потом понял – это реальность, в которой придется жить в ближайшее время.

Я приехал в Киев и сказал коллегам: "Готовимся к войне". На меня странно посмотрели, никто не поверил. Война началась через месяц,

– заметил он.



Фотограф чувствовал, что начнется война / Фото Андрея Дубчака

Первая поездка на фронт

Андрей четко осознавал, что у него нет достаточно опыта и практики, чтобы ехать на войну. Однако точно знал – он должен быть там.

Все это не шутки. Русская армия – это не такой простой орешек, чтобы вот так просто взять и уехать. Я начал готовиться,

– заявил Дубчак.

Первая поездка произошла в конце 2015 года. Она была тяжелая и напряженная.



Репортер впервые увидел людей в условиях войны в 2015 году / Фото Андрея Дубчака

"Было странно. Война, люди убивают друг друга. Я же видел войну в фильмах, а тут оказалось, что она вообще не такая", – поделился воспоминанием Дубчак.

Репортер понял, что война – это работа, общение, грязь, болото, много логистики и бытовой работы. Это стирка носков и приготовление пищи, а не только бои.



Украинский защитник стирает одежду ночью / Фото Андрея Дубчака

К слову! Фотограф считает, что поездка должна длиться 2 – 3 недели. Это время позволяет сделать большой репортаж, почувствовать моменты и открыть людей.

Первые пули, свистевшие у головы

Поначалу взрывы на фронте казались Дубчаку страшным фильмом.

"Потом видишь, что ведут контуженного человека, у него из ушей течет кровь, он полу сознательный – тогда ты понимаешь, что это страшно", – подчеркнул фотограф.

Было много моментов, когда по мне стреляли и ночью, и днем. Однако такого четкого осознания, что я на войне – его нет,

– заверил Дубчак.

Были моменты, когда он понимал, что может лишиться жизни.

"Пули свистели у головы. Руки дрожат. Ты не знаешь, что делать. В критические моменты ты должен думать прежде всего о своей жизни", – поделился Андрей.

Если фотограф в такие моменты и включает камеру – в этом есть преимущество. Становится не так страшно.

"Смотришь на других людей, снимаешь их, видишь на лице дикий страх. В то же время ты занят работой, тебе нет времени бояться. Это для того, чтобы не сильно переживать и преодолевать собственные страхи", – рассказал Дубчак.

Война на фото: роковая пуля Александра

Для Андрея одна из самых болезненных историй с фронта – судьба Александра Дударева.



Александр Дударев на войне / Фото Андрея Дубчака

"На этом фото – парень на терриконе смотрит. Через неделю ему снайпер попал в голову", – рассказал фотограф.

Александра ранили в 2017 году. После нескольких лет лечения и реабилитации – он до сих пор в плохом состоянии. Пуля просто прострелила ему голову.

"У него проблемы с речью, мировосприятием, рукой. Но живой", – заметил фотограф.



Дударев получил тяжелое ранение / Фото Андрея Дубчака

Герои действительно умирают

Первая смерть, которую фотограф увидел на фронте – это был не военный. Подорвался под Золотым-4 местный житель.

"Мы вытаскивали его труп из серой зоны. Мы были рядом и тащили его, чтобы увидеть, нет ли под телом мины или растяжек. Вытащили, упаковали в мешок и отвезли в участок", – рассказал Дубчак.

Однако он заверил, что эта смерть для него не была шокирующей, ведь видел жестоко убитых на Майдане.

Для меня все эти слоганы, например, "Герои не умирают" – их просто не существует. Они умирают. Очень быстро. Я видел собственными глазами смерть и снимал ее,

– подчеркнул фотограф.

Война на фото: слезы Сабрины

Фото Сабрины из Павлополя увидели в сети уже тысячи людей. Однако о том, что кроется за горькой детской слезой – знают далеко не все.



Сабрина плачет из-за жестоких реалий войны / Фото Андрея Дубчака

Дом семьи – последний возле передовой. Поскольку позиции полевые, по ним часто прилетает тяжелая артиллерия. Из-за этого окна заложены мешками.

Отец Сабрины помогал украинским военным, но потом потерял зрение. У него отслоилась сетчатка, поэтому мужчина практически не видит. Семья занимается сельским хозяйством, чем и зарабатывает на жизнь.

Эта Сабрина очень чувствительна. Она каждый вечер читает перед сном молитву, чтобы снаряд не попал в ее дом. Когда мама начала рассказывать о проблемах, которые их окружают, Сабрина плакала,

– рассказал Андрей Дубчак.



Дети на фронте живут в тяжелых условиях / Фото Андрея Дубчака

Для детей война – неотъемлемая составляющая

Фотограф отметил, что дети в прифронтовых населенных пунктах – разные, как и в мирной жизни.

"Есть дети из нормальных семей, обеспеченные. Есть дети родителей, которые пьянствуют. Есть дети проституток, грубо говоря. Все это отражается на детях, здесь нельзя как-то обобщать", – подчеркнул Дубчак.

Однако всех объединяет один факт – они выросли в условиях войны.

Для них война – такая же неотъемлемая составляющая, как для нас троллейбусы в Киеве. Просто она есть и все. Это не то чтобы очень их шокировало. Они просто знают, что делать. Их в школе учат не трогать мины,

– пояснил Дубчак.

"Для них сказка о Колобке – это сказка, а артиллерийский обстрел – реальность", – подытожил репортер.

Война на фото: Жора, который все понимает

Такой мальчик живет в Золотом-4. Жора очень хорошо знает, что такое снаряд.

Он по звуку определяет тип оружия,

– заверил Андрей Дубчак.



Жора понимает, каким оружием обстреливают позиции / Фото Андрея Дубчака

Репортер под обстрелом

Последний обстрел, под который попал Дубчак с коллегами, произошел в сентябре 2021 года.

Обстрел, под который попал Дубчак с командой: видео

Однако сам репортер назвал этот случай "достаточно безопасным".

Огонь был не прицельный. Тропинка, по которой мы возвращались на позиции, была за кустами. Пули свистели, я их слышал. Однако они были не прицельные, это довольно безопасный обстрел,

– заверил он.

Один из худших раз был в Водяном, возле Широкино. Фотографу нужно было пройти окоп. Были 2 варианта:

пойти по старым окопам через посадку и грязь;

выйти на гору и перейти сухой тропой.

Он с военными выбрал второй вариант. Из-за этого ребята едва не поплатились жизнью.

Как только вышли из этой посадки – возле меня начали свистеть пули. Я прыгнул в окоп и понял, что только что могли попасть в меня,

– сказал Дубчак.



Андрей Дубчак неоднократно попадал под обстрелы / Фото Евы Фомичевой

Вражеский снайпер вышел в поле и под прикрытием пулеметчика в полный рост стрелял из ружья по репортеру.

"Мы вернулись в блиндаж, у меня тряслись руки. Я себя спрашивал: "Парень, что ты здесь делаешь?". Прошло пару дней, все прошло и работал дальше", – заверил он.

Война на фото: обиженная на взрыв Эльза

Оккупанты бросили в поле возле развилки 2 – 3 противопехотные осколочные мины. Собака военных Эльза на одной из них подорвалась.



Эльза – собака украинских военных / Фото Андрея Дубчака

"Парамедики как-то ее "залатали". Был ветеринар и сказал, что осколки не надо доставать, потому что животное может погибнуть. Она выжила, бегает там", – рассказал Андрей Дубчак.

У собаки – контузия и ПТСР. Ее ранило взрывом, поэтому у нее теперь агрессия на подобные звуки.

Во время взрывов вместо того, чтобы прятаться, как это делают другие собаки, она становится агрессивной. Взрыв, очевидно, ее очень сильно обидел, поэтому она бежит на него лаять,

– подчеркнул репортер.



Собаку удалось спасти / Фото Андрея Дубчака

"ПОМ – это мина, которая выбрасывает ниточки по 10 метров. Если ее зацепить – подлетает в воздух и тысячи маленьких осколочков разлетаются в разные стороны. Вот и собачку ранило", – объяснил он.

На войне спасает черный юмор

На войне многие военные защищаются от смерти юмором. И он очень черный.

"Это не идет в пресс-релизы, не идет в репортажи. Однако это очень мощный инструмент защиты от сверхбольшого стресса", – отметил репортер.



В моменты страха спасает черный юмор / Фото Андрея Дубчака

Чем чернее юмор – тем в более сложных условиях находится подразделение. Иногда даже военные из очень боевых подразделений выходили в тыл и шутили с ребятами, которые стоят позади – те их не понимали. Они пугались их юмора.

Мы выехали с передовой, там было очень большое болото. Я вышел из машины и начал мыть ноги в луже. Водитель вышел и говорит: "Мой-мой. Главное, чтобы не тебе мыли". Это психологические приемы преодоления стресса", – рассказал Дубчак.



Дубчак ищет на фронте разные истории людей / Фото Андрея Дубчака

Война на фото: страх – это нормально

Такой кадр Дубчак сделал после утреннего боя, который у этого парня был одним из первых. В глазах военного можно увидеть страх и пустоту. Однако репортер заверил – это нормально... Бояться – это нормально.



Военный после одного из первых боев / Фото Андрея Дубчака

Утром репортер снимал видео, как этот парень завязывает шнурки и бежит на позицию, потому что началась стрельба.

И вот он только проснулся, шнурует берцы, что-то взрывается, он смотрит, а по нему видно... (страх и непонимание – 24 канал). Эта фотография – через полчаса после боя,

– рассказал Дубчак.

"Видно было, что он нервничал. Это нормально. Это хорошо, потому что нервы делают адреналин, который мобилизует организм и заставляет больше думать и применять ресурсы, которые помогают выжить", – объяснил он.

Новые истории, новые судьбы

За 6 лет регулярных поездок Дубчак нашел много друзей. Они могут даже не так часто переписываться, но когда встречаются – все становится понятно.

"Человек понимает тебя, а ты – его. Особо не надо ни о чем говорить. Просто тепло вместе", – заверил репортер.

Андрей готовится к следующей поездке. Уже вскоре он снова подставит свою жизнь под риск смерти, чтобы найти таких, как Сабрина, Александр, Эльза и другие.

Хотелось бы всегда к одним ребятам ездить, но надо искать новые истории, новых людей, новые локации. Фронт большой, это 450 километров,

– сказал Дубчак.

В то же время редакция 24 канала искренне хочет, чтобы на этот раз на кадрах фотографа люди плакали от радости и улыбались, потому что наступил мир. Хочет, чтобы дети распознавали звуки птичек, а не оружия.



Уже вскоре фотограф снова поедет на фронт / Фото Андрея Дубчака

Какова цена вашего мирного неба?

Андрей Дубчак: Это Саша с простреленной головой. Это Сабрина, которая плачет от жалости к своей семье. Это десятки тысяч километров дорог. Недосып. Дедлайны. Это страх смерти.

Не знаю. Финальный ценник я еще из этого не выводил. И вряд ли смогу когда-то ответить на такой вопрос. Очень много война меня окружает со всех сторон. Война теперь – это часть моей обычной жизни.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!