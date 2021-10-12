У Николая был свой бизнес в родном Луганске. Занимался ремонтом компьютерной техники. Также было несколько проектов в интернете. Говорит, что все было хорошо и спокойно, однако в 2014 году все изменилось навсегда. Об истории ветерана АТО из Луганска читайте в проекте "Цена мирного неба".

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В армию попасть было непросто

Когда началась война, сначала Николай переехал в Одессу, так как у него были там друзья. Правда, долго там не задержался.

"Я пробовал пойти в мобилизацию второй волны через Одессу. На меня посмотрели как на дурака в военкомате. Сказали, что не надо. "Вы здесь не нужны. У нас хватает своих защитников", – вспоминает Николай.

Кроме того, у мужчины было плохое зрение, носил очки. Говорит, что "на войне с таким "минусом" теряешь очки – становишься беспомощным". Попасть в армию удалось через Киев, но опять не сразу. Возникало недоверие. В конце концов, в январе 2015 года луганчанин попал в четвертую волну.



Николай на фронте / Фото из фейсбука Николая Новикова

Говорили "Парни, Луганск – Донецк, вы где?"

Николай рассказал, что в 2015 году услышал трогательное поздравление украинских военных с Новым Годом. Воины тогда вспомнили и жителей Донбасса.

Говорили "вы где, парни, Луганск – Донецк? Спаковались?" Мне обидно стало. Это неправильно, что мы сидим,

– отметил ветеран.

Военный отметил, что его отец тогда остался в Луганске. Решение сына идти на фронт воспринял негативно. Однако Николай уверен, что этому способствовала пропаганда.

Николай был медиком

По специальности Николай – психолог. Однако на войне был медиком. Утверждает, что психологом его не брали. Военный акцент на кадровой проблеме. По его наблюдениям, люди находились не на своих местах. Рассказал, что были случаи, когда приходилось помогать человеку в сложных ситуациях, поскольку бывали самоубийства.

"Психологом был летчик... Я говорил ему, что там есть проблемы. Но как человек может помогать, если он не знает, наверное, значение термина "психология", – возмущается Николай.



Ветеран был медиком / Фото из фейсбука Николая Новикова

Депрессия на фронте

Ветеран поделился, что во время пребывания на фронте разочаровался в руководстве армии. Говорит о безразличном отношении.

"Они настолько безразлично относились к нам, к военным... Когда человек к тебе приходит мотивированный, грамотный, готовый выполнять любой приказ, а тебе – "отвали", – признался мужчина.

Такие вещи ветеран называет "привычкой от советской армии".

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"Местные видели в нас защитников"

Николай вспоминает, что ему особенно запомнилось отношение детей и местных жителей к военным. Им часто удавалось общаться или проводить различные тренинги.

Дети не обманывают, они очень искренние, рисовали нас. Большинство местных тоже классно относились. Они видели в нас защитников,

– отметил ветеран.

Кстати, Николай рассказал, что мечтает открыть центр развития для детей. Хотел бы начать с восточных областей.

"Я хотел бы, чтобы это было бесплатно. Надо начинать оттуда, где есть проблемные родители – из восточных областей. Там более проблематично, с воспитанием хуже немного. Здесь немножко церковь следит, а там это не так влияет", – отметил мужчина.

Первый год после возвращения хотел назад

Ветеран рассказал, что в течение первого года после возвращения хотел пойти обратно на фронт. Даже узнавал, как стать офицером.

"Считаю, если бы все наши парни ушли на фронт, намного меньше была бы потеряна территория или вообще всю бы отбили. Потому что слишком мало. Большая территория, мало людей", – добавил мужчина.

На Львовщину привела романтическая история

Еще во время своего пребывания на передовой Николай познакомился в интернете с девушкой. Она была родом со Львовщины. После этого и переехал на Галичину.

В 2016 году думал, чем заняться. Говорит, что жена предложила открыть пиццерию в городе Стебник Дрогобычского района. Знакомая предложила, что можно присоединиться к команде Pizza Veterano. Затем познакомились с основателем проекта Леонидом Остальцевим.

"Так и пошло. В 2017 году в начале февраля мы открылись", – говорит мужчина.



Николай с женой / Фото из фейсбука Николая Новикова

Чем больше времени проходит, тем больнее – Николай о Луганске

Мужчина признался, что скучает по родному городу.

Скучаю. Каждый день у меня есть мысли. Чем больше времени проходит, тем оно больнее становится,

– признается военный.

Он добавил, что поддерживает связь только с одной подругой, которая осталась на Луганщине. Другие знакомые выехали на подконтрольную территорию Украины, поехали в Россию или остались на оккупированных территориях.

"Мы не общаемся. Им когда пишешь, у меня такое ощущение, что над ними сидит какой-то палач и говорит: если ответишь – сейчас тебе голову отрублю", – говорит Николай.

Он объясняет, что люди просто попали под влияние пропаганды.

Там есть люди нормальные, но, к сожалению, на них повлияла пропаганда... Я уверен, если бы те люди сдались, они бы адаптировались прекрасно в этом обществе,

– убеждает Николай.

Однако добавляет, что когда Луганск вновь станет подконтрольным, возвращаться жить туда не думает. Территории заминированы, а на разминирование уйдет не один год.

Какова цена мирного неба

Павшие парни наши. Очень дорогая цена, – отмечает ветеран. Когда будет победа, не предполагает. Однако уверен, что для этого нужно.

"Как только "Раша" отойдет, тогда все закончится", – подытожил ветеран.

24 канал благодарит защитников и волонтеров за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!