Вшанування відбулось на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомили 14 жовтня в Офісі Президента України.
До теми Зеленський доручив повністю виплатити заборгованість українським військовим
Зеленський вшанував загиблих за Україну
З нагоди Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві,
– мовиться у повідомленні.
Окрім покладання квітів, президент був на хвилині мовчання. Згодом військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.
Ба більше, Зеленський оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки. Зокрема засоби розвідки, правління та зв'язку, ударні та вогневі засоби:
- ракетний комплекс "Нептун";
- протитанковий ракетний комплекс "Стугна";
- багатоцільову роботизовану платформу Agema;
- багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М;
- безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2;
- ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.
Зеленський вшанував пам'ять захисників України / Фото ОП
До речі, 14 жовтня у Володимира Зеленського з'явиться нова радниця – Альона Вербицька. Також вона буде уповноваженою глави держави з питань забезпечення прав захисників. Донині Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Останні новини про День захисників та захисниць в Україні
- 14 жовтня Володимир Зеленський у своєму вітанні подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.
- Також президент доручив Кабміну вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ. Окрім цього, для них передбачили одноразову премію з нагоди Дня захисників та захисниць.
- В Україні 14 жовтня також відзначають 79-ту річницю створення Української повстанської армії. Саме тому у Львові на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять усіх борців за незалежність нашої країни.
- Читайте історії 8 років війни, що ожили в текстах 24 каналу у проєкті "Ціна мирного неба" за посиланням.