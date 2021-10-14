Вшанування відбулось на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомили 14 жовтня в Офісі Президента України.

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Зеленський вшанував загиблих за Україну

З нагоди Дня захисників і захисниць України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві,

– мовиться у повідомленні.

Окрім покладання квітів, президент був на хвилині мовчання. Згодом військовий оркестр виконав Державний гімн України, а воїни почесної варти салютували шістьма залпами.

Ба більше, Зеленський оглянув зразки сучасного озброєння та військової техніки. Зокрема засоби розвідки, правління та зв'язку, ударні та вогневі засоби:

ракетний комплекс "Нептун";

протитанковий ракетний комплекс "Стугна";

багатоцільову роботизовану платформу Agema;

багатоцільову роботизовану платформу з ударним модулем РСВК-М;

безпілотну роботизовану платформу Scorpio-2;

ударні безпілотні авіаційні комплекси ST-35 "Грім" та Skyfist.

Зеленський вшанував пам'ять захисників України / Фото ОП

До речі, 14 жовтня у Володимира Зеленського з'явиться нова радниця – Альона Вербицька. Також вона буде уповноваженою глави держави з питань забезпечення прав захисників. Донині Альона Вербицька є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і пам'ятаємо вас. Слава Україні! Героям Слава!

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