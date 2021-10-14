Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".
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Військовим обіцяють виплатити всю заборгованість
Глава держави поставив завдання уряду невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, військовим обіцяють одноразову премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.
Інші завдання уряду від президента
- Кабмін повинен внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для цього мають врахувати найкращий досвід провідних іноземних держав.
- Уряд має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.
- Спільно з обласними держадміністраціями та КМДА Кабмін має забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.