Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".
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Военным обещают выплатить всю задолженность
Глава государства поставил задачу правительству безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины,
– говорится в сообщении.
Кроме того, военным обещают одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Другие задачи правительства от президента
- Кабмин должен внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих. Для этого должны учесть лучший опыт ведущих иностранных государств.
- Правительство должно ежеквартально информировать о реализации мер по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.
- Совместно с областными госадминистрациями и КГГА Кабмин должен обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.