Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".

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Военным обещают выплатить всю задолженность

Глава государства поставил задачу правительству безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме того, военным обещают одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Другие задачи правительства от президента

Кабмин должен внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих. Для этого должны учесть лучший опыт ведущих иностранных государств.

Правительство должно ежеквартально информировать о реализации мер по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Совместно с областными госадминистрациями и КГГА Кабмин должен обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Обратите внимание! Зеленский уже поздравил с праздником защитников и защитниц Украины. Он поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.