Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили 14 октября в Офисе Президента Украины.

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Зеленский почтил погибших за Украину

По случаю Дня защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших за Украину, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве,
– говорится в сообщении.

Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. В частности средства разведки, правления и связи, ударные и огневые средства:

  • ракетный комплекс "Нептун";
  • противотанковый ракетный комплекс "Стугна";
  • многоцелевую роботизированную платформу Agema;
  • многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М;
  • беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2;
  • ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП

Кстати, 14 октября у Владимира Зеленского появится новая советница – Алена Вербицкая. Также она будет уполномоченной главы государства по вопросам обеспечения прав защитников. По сей день Алена Вербицкая является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.


Последние новости о Дне защитников и защитниц в Украине

  • 14 октября Владимир Зеленский в своем поздравлении поблагодарил тех, кто ежедневно совершает подвиг, обороняя Украину от российского агрессора.
  • Также президент поручил Кабмину принять меры, чтобы полностью выплатить денежное обеспечение военным ВСУ. Кроме этого, для них предусмотрели одноразовую премию по случаю Дня защитников и защитниц.
  • В Украине 14 октября также отмечают 79-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии. Именно поэтому во Львове на Лычаковском кладбище почтили память всех борцов за независимость нашей страны.
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