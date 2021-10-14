Чествование состоялось на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщили 14 октября в Офисе Президента Украины.

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Зеленский почтил погибших за Украину

По случаю Дня защитников и защитниц Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших за Украину, которая состоялась на Михайловской площади в Киеве,

– говорится в сообщении.

Кроме возложения цветов, президент был на минуте молчания. Впоследствии военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, а воины почетного караула салютовали шестью залпами.

Более того, Зеленский осмотрел образцы современного вооружения и военной техники. В частности средства разведки, правления и связи, ударные и огневые средства:

ракетный комплекс "Нептун";

противотанковый ракетный комплекс "Стугна";

многоцелевую роботизированную платформу Agema;

многоцелевую роботизированную платформу с ударным модулем РСВК-М;

беспилотную роботизированную платформу Scorpio-2;

ударные беспилотные авиационные комплексы ST-35 "Гром" и Skyfist.

Зеленский почтил память защитников Украины / Фото ОП

Кстати, 14 октября у Владимира Зеленского появится новая советница – Алена Вербицкая. Также она будет уполномоченной главы государства по вопросам обеспечения прав защитников. По сей день Алена Вербицкая является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и помним вас. Слава Украине! Героям Слава!



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