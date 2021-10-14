На мероприятие пришли множество горожан, представители городской и областной властей и общественные деятели. Все они совместно помолились за Героев Украины.

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Во Львове почтили память павших героев

На Лычаковском кладбище представители городской и областной власти вместе с львовянами и семьями защитников почтили память воинов УПА, Героев Небесной Сотни и всех воинов, которые погибли во время АТО/ООС на Востоке. Сначала на Марсовом поле они возложили цветы и зажгли лампадки на Мемориале Неизвестному воину УПА. После они прочитали там поминальную молитву.

Тогда собравшиеся возложили цветы и зажгли лампадки на могиле борцов, которые покоятся на полях почетных захоронений №67 и №76 Лычаковского кладбища. После этого состоялась панихида за всех Героев Украины. От городской власти к мероприятию присоединились первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко и директор департамента "Администрация городского главы" Евгений Бойко. Также почтить память павших героев пришли глава ЛОГА Максим Козицкий и глава Львовского облсовета Ирина Гримак.

В Гарнизонном храме святых верховных апостолов Петра и Павла 14 октября также состоялась совместная молитва за Украину и ее защитников и защитниц. Кроме этого, в 13:00 на мемориале Памяти Героев Небесной Сотни начнется еще одно событие: совместная молитва, торжественное поднятие национального флага и вручение знаков отличия от общины города. В мероприятии примут участие семьи Героев Небесной Сотни и участников АТО/ООС, духовенство, представители городской и областной властей и неравнодушные львовяне.

Смотрите фото, как во Львове почтили павших Героев / Фото Романа Балука