На захід пришли безліч містян, представники міської та обласної влад і громадські діячі. Усі вони спільно помолилися за Героїв України.

Актуально Ви щодня здійснюєте подвиг, – Зеленський привітав захисників і захисниць України

У Львові вшанували пам'ять полеглих Героїв

На Личаківському кладовищі представники міської та обласної влад разом із львів'янами та родинами захисників вшанували воїнів УПА, Героїв Небесної Сотні та усіх воїнів, які загинули під час АТО/ООС на Сході. Спочатку на Марсовому полі вони поклали квіти й запалили лампадки на Меморіалу невідомому воякові УПА. Опісля вони прочитали там поминальну молитву.

Тоді присутні поклали квіти та запалили лампадки на могили борців, які спочивають на полях почесних поховань № 67 та № 76 Личаківського кладовища. Після цього відбулась панахида за усіх Героїв України. Від міської влади до заходу долучилися перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко. Також вшанувати пам'ять полеглих героїв прийшли голова ЛОДА Максим Козицький та очільниця Львівської облради Ірина Гримак.

У Гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла 14 жовтня також відбулась спільна молитва за Україну та її захисників і захисниць. Окрім цього, о 13:00 на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні розпочнеться ще одна подія: спільна молитва, урочисте підняття національного прапора та вручення відзнак від громади міста. У заході візьмуть участь родини Героїв Небесної Сотні та учасників АТО/ООС, духовенство, представники міської та обласної влад і небайдужі львів'яни.

Дивіть фото, як у Львові вшанували полеглих Героїв / Фото Романа Балука