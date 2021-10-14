Соответствующий указ президента с номером 531/2021 опубликован на его официальном сайте 13 октября. Как раз накануне знаменательной даты 14 октября – Дня защитников и защитниц Украины.

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В Украине появилась уполномоченная президента по правам защитников

Владимир Зеленский приказал "назначить Вербицкую Алену Николаевну советницей – уполномоченной президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников".

13 октября на сайте главы государства опубликован соответствующий указ. Новоназначенная в фейсбуке поблагодарила президента за доверие: "Для меня это очень большая честь и немалая ответственность".

Что следует знать об Алене Вербицкой

Доныне Алена Вербицкая является главой Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Ранее Вербицкая была известной черкасской волонтеркой и руководительницей благотворительного фонда "С верой в себя"

В ноябре 2015 стала советницей начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

С 2017 работала советницей заместителя руководителя Офиса Президента (тогда – Администрация Президента) Валерия Кондратюка.

В 2019 начала работу как советница генерального прокурора Руслана Рябошапки.

И вот в 2021 Алена Вербицкая стала первой в украинской истории уполномоченной президента по правам защитников.