Активна підготовка до виставки сучасного озброєння почалася вранці 13 жовтня. Захід буде присвячений Дню захисників та захисниць України.
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Впродовж кількох годин військові розставляли на Михайлівській площі зразки техніки ЗСУ та різних підрозділів ДСНС.
Покажуть зразки, яких ще не бачили у Збройних силах
На виставці показуватимуть унікальні зразки військової техніки / Фото Валентини Поліщук
- Окрім підготовки безпосередньо виставкових екземплярів на Михайлівській площі бійці ЗСУ також провели репетицію урочистого виступу оркестру.
- Військові музиканти виступатимуть на церемонії відкриття виставки.
На виставці покажуть зразки роботизованої техніки / Фото Валентини Поліщук
За даними міністерства оборони, всі зразки озброєння та техніки, які показуватимуть у центрі столиці, немає у ЗСУ. Наразі лише триває процес або взяття на озброєння, або передачі для використання.
Крім того, посадовці міноборони кажуть, що киянам та гостям міста покажуть окремі експозиції в межах проекту "Цифровізація армії" – передові зразки роботизованої техніки та засобів розвідки.