Активна підготовка до виставки сучасного озброєння почалася вранці 13 жовтня. Захід буде присвячений Дню захисників та захисниць України.

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Впродовж кількох годин військові розставляли на Михайлівській площі зразки техніки ЗСУ та різних підрозділів ДСНС.

Покажуть зразки, яких ще не бачили у Збройних силах



На виставці показуватимуть унікальні зразки військової техніки / Фото Валентини Поліщук

Окрім підготовки безпосередньо виставкових екземплярів на Михайлівській площі бійці ЗСУ також провели репетицію урочистого виступу оркестру.

Військові музиканти виступатимуть на церемонії відкриття виставки.



На виставці покажуть зразки роботизованої техніки / Фото Валентини Поліщук

За даними міністерства оборони, всі зразки озброєння та техніки, які показуватимуть у центрі столиці, немає у ЗСУ. Наразі лише триває процес або взяття на озброєння, або передачі для використання.

Крім того, посадовці міноборони кажуть, що киянам та гостям міста покажуть окремі експозиції в межах проекту "Цифровізація армії" – передові зразки роботизованої техніки та засобів розвідки.

Дивіться відео підготовки до демонстрації озброєння української армії та ДСНС: