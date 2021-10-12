Активная подготовка к выставке современного вооружения началась утром 13 октября. Мероприятие будет посвящено Дню защитников и защитниц Украины.

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В течение нескольких часов военные расставляли на Михайловской площади образцы техники ВСУ и различных подразделений ГСЧС.

Покажут образцы, которых еще не видели в Вооруженных силах

виставка військової техніки у Києві
На выставке будут показывать уникальные образцы военной техники / Фото "Реальный Киев"

  • Кроме подготовки непосредственно выставочных экземпляров на Михайловской площади бойцы ВСУ также провели репетицию торжественного выступления оркестра.
  • Военные музыканты будут выступать на церемонии открытия выставки.

виставка військової техніки у Києві
На выставке покажут образцы роботизированной техники / Фото "Реальный Киев"

По данным министерства обороны, все образцы вооружения и техники, которые будут показывать в центре столицы, нет у ВСУ. Сейчас только идет процесс или взятия на вооружение, или передачи для использования.

Кроме того, чиновники минобороны говорят, что киевлянам и гостям города покажут отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии" – передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.

Смотрите видео подготовки к демонстрации вооружения украинской армии и ГСЧС: