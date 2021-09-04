Саме тому, на його думку, Кремль прибирає спостерігачів ОБСЄ від кордону з ОРДЛО. Таку думку він озвучив в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо На позиціях Новозванівки гаряче: військові попередили про загострення на фронті

Фейгін констатував, що риторика Кремля щодо візиту Зеленського в США стає відверто ескалаційною.

Тобто, якщо раніше вони намагалися пропагандистські сміятися, то тепер уже кажуть, що це загроза. Тому місію ОБСЄ прибирають, можливо, як превентивний захід – для того, щоб почати якісь провокації,

– сказав російський правозахисник.

Водночас він підкреслив, що Москва завжди готова піти на крайнощі, але розуміє, що "в них є наслідки".

Звідки чекати небезпеки

Правозахисник пояснив, що навчання "Захід-2021", які відбудуться у вересні, можна розцінювати як певний план з вторгнення в Україну

Необов'язково, що він реалізується, але це теж символічний жест у бік Києва і Вашингтона, що Москва може піти шляхом, яким вона йшла навесні 2021 року, коли передислокувала війська до кордонів України. Я думаю, подібного роду і далі будуть кроки в цьому напрямку, і ми їх ще побачимо,

– вважає він.

До теми Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"

Що цьому передувало

2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження після 30 вересня прикордонної та спостережної місії ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гуково" на російсько-українському кордоні. Окупанти заявляють, що робили "жест доброї волі", але Україна все зіпсувала.