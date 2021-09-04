Військовослужбовець Збройних сил України "Хотабич" відзначив, що біля фронту – постійні провокації. А після них починаються важкі обстріли.

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Днями окупанти намагалися викурити українських захисників з позицій. Вирахували попутний вітер і трасуючими кулями підпалили суху траву – спалахнуло миттєво. Вояки кинулися гасити полум'я. Окупанти вдарили протитанковою ракетою.

Працюють професіонали, які мають не один бойовий досвід. Це не є якісь шахтарі чи повстанці. Це висококваліфіковані спеціалісти своєї справи,

– відзначив військовослужбовець ЗСУ Юрій.

Почувши свист протитанкової ракети, вояки побігли до укриттів. Але 27-річний Роман Задорожний не встиг. Йому не вистачило 1 метра, щоб добігти і врятуватись.

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Евакуація під пострілами

Евакуювати пораненого довелось під потужним обстрілом. Російські найманці гатили по медиках та побратимах, які кинулись надавати допомогу.

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Врятувати життя Романа Задорожного не вдалося. За словами військових, він був досвідченим воїном. На фронті перебував від початку бойових дій.

Він був неухильним перед нашими ворогів, був хорошим товаришем і сильним бійцем. Він був безстрашним,

– сказав "Хотабич".

Ще один із захисників Новозванівки під час гасіння пожежі зазнав поранення. Наразі він лікується у Харківському шпиталі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу