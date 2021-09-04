У штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що станом на 7:00 4 вересня війська окупанта вже встигли відкрити вогонь по українських позиціях.

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Окупанти поранили українського воїна

У напрямку Старогнатівки бойовики гатили зі стрілецької зброї. У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікарні. Стан здоров'я захисника – важкий.

Про порушення зі сторони російсько-окупаційних військ Україна повідомила представників Місії ОБСЄ. Наразі українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

Доба на Донбасі 3 вересня: як минула

Протягом 3 вересня на Донбасі зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

На щастя, бойових втрат серед українських захисників не було.

Текст повідомлення штабу ООС:

Станом на 7 годину ранку, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

У напрямку СТАРОГНАТІВКИ російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Слава Україні!



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу