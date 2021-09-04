В штабе Операции объединенных сил сообщили, что по состоянию на 7:00 4 сентября войска оккупанта уже успели открыть огонь по украинским позициям.
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Оккупанты ранили украинского воина
В направлении Старогнатовки боевики били из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – тяжелое.
О нарушениях со стороны российско-оккупационных войск Украина сообщила представителям миссии ОБСЕ. Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Сутки на Донбассе 3 сентября: как прошли
- В течение 3 сентября на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня.
- Вблизи Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
- К счастью, боевых потерь среди украинских защитников не было.
Текст сообщения штаба ООС:
По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.
В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.
О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Слава Украине!