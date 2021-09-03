Захисник отримав поранення, несумісне з життям, однак він таки вижив. Бійця виходжують лікарі Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

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На лікування захисника оголосили грошовий збір

У Дніпрі медики лікарні імені Мечникова борються за життя 27-річного Андрія Дячишина. Захисника 29 серпня важко поранив снайпер на Донеччині. За словами головного лікаря медзакладу Сергія Риженка, куля поцілила бійцеві в голову.

Відразу з позиції, після надання першої медичної допомоги, організовано евакуацію в лікарню Мечникова. Доставлений у вкрай важкому стані – кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація,

– зазначив лікар Сергій Риженко.

Нейрохірурги провели пораненому захисникові багатогодинну операцію. За словами медика, куля увійшла у скронево-тім'яну ділянку зліва і вийшла з іншого боку черепа. Наразі стан бійця поволі стабілізується.

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій додали, що Андрій Дячишин служить у 24 ОМБр імені короля Данила Галицького. Він – сирота. Боєць захищає Україну з 2014 року. Його вже двічі ранили на Донбасі.

"Андрій отримав поранення, несумісне з життям, але вижив... Наразі він перебуває в лікарні імені Мечникова. Лікарі роблять все можливе, щоб наш Захисник ЖИВ!", – додали у центрі.

Усіх, кому не байдужа доля бійця, закликають допомогти йому у лікуванні. Гроші можна переслати на картку сестри Андрія Дячишина: 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна.

Текст допису Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій

29 серпня було важко поранено бійця 24 ОМБр імені короля Данила – Андрія Дячишина.

Андрій із Львівської області, йому 27 років. На війні – з 2014, захищаючи Україну, отримав поранення, несумісне з життям, але вижив...

На разі він знаходиться в лікарні ім. Мечникова. Лікарі роблять все можливе, щоб наш Захисник ЖИВ! Закликаємо усіх, кому не байдужа доля бійця допомогти фінансово!

5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія). Тримайся, Воїне!