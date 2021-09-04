Военнослужащий Вооруженных сил Украины "Хоттабыч" отметил, что у фронта – постоянные провокации. А после них начинаются тяжелые обстрелы.

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На днях оккупанты пытались выкурить украинских защитников с позиций. Вычислили попутный ветер и трассирующими пулями подожгли сухую траву – вспыхнуло мгновенно. Воины бросились тушить пламя.

Работают профессионалы, имеющие не один боевой опыт. Это не шахтеры или повстанцы. Это высококвалифицированные специалисты своего дела,

– отметил военнослужащий ВСУ Юрий.

Услышав свист противотанковой ракеты, воины побежали к укрытиям. Но 27-летний Роман Задорожный не успел. Ему не хватило 1 метра, чтобы добежать и спастись.

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Эвакуация под выстрелами

Эвакуировать раненого пришлось под мощным обстрелом. Российские наемники били по медикам и побратимам, которые бросились оказывать помощь.

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Спасти жизнь Романа Задорожного не удалось. По словам военных, он был опытным воином. На фронте находился с начала боевых действий.

Он был неуклонным перед нашими врагами, был хорошим товарищем и сильным бойцом. Он был бесстрашным,

– сказал "Хотабыч".

Еще один из защитников Новозвановки во время тушения пожара получил ранения. Сейчас он лечится в Харьковском госпитале.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала