Всего с начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. 1 из них был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Раненого бойца передали медикам
Военнослужащему Объединенных сил, который получил ранения, оперативно оказали домедицинскую помощь. После этого его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца – средней тяжести.
Где и из чего вели огонь российские наемники:
- вблизи Золотого-4 – из крупнокалиберных пулеметов;
- в направлении Красногорвики – из минометов и артиллерии;
- в сторону Катериновки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: что известно
- Недавно на Донбассе задержали российского наемника Андрея Косяка. Он проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- После этого со стороны боевиков посыпались угрозы. Мол, они откажутся от минского формата, если их приспешника не отпустят.
- Позже они прибегли к другим методам и заблокировали представителей миссии ОБСЕ в гостиницах в Горловке и Донецке. Несколько ослабили блокировку работы СММ лишь 21 октября.