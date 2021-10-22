Двое бойцов находятся в больнице

Утром штаб Операции объединенных сил сообщил об одном раненом воине. А уже под вечер появилась информация о еще одном пострадавшем.

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Известно, что второй военный получил боевое травмирование.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное,
– говорится в сообщении.

Чтобы заставить противника прекратить обстрел, Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Ситуация на Донбассе 22 октября

За сутки российские наемники 9 раз нарушили тишину с применением запрещенного оружия. Горячо было:

  • неподалеку Золотого-4. Там враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в направлении Красногоровки. Боевики совершили обстрел из минометов и артиллерии;
  • возле Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • позиции ВСУ в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;
  • возле Новозвановки оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс;
  • неподалеку Луганского обстрел вели из станковых противотанковых гранатометов.