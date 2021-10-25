За словами Олексія Данілова, війна на Донбасі закінчиться лише тоді, коли так вирішить президент Росії. В іншому випадку бойові дії та провокації триватимуть.
Зверніть увагу Треба розуміти наслідки, – Данілов про введення візового режиму з Росією
Європа реагує не достатньо
Олексій Данілов переконаний, що в Кремлі не бажають миру. Однак президент України Володимир Зеленський навпаки відкрито прагне припинення війни. Причиною цього є те, що в планах Путіна не лише захоплення України, але і Європи. Про це свідчать російські провокації.
Його цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони поводяться. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Причому поведінка росіян в самій Європі – всі ці отруєння людей і так далі – це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей,
– заявив Данілов
Крім того, секретар РНБО додав, що війна на Донбасі повинна закінчитися так, щоб Україна не втратила свою територію та суб'єктність.
Війна на Донбасі: останні новини
- 23 жовтня через обстріли бойовиків двоє українських захисників отримали поранення. Їх госпіталізували. Медики оцінили їхній стан як задовільний.
- Після затримання російського розвідника Андрія Косяка, бойовики заблокували місію ОБСЄ в Донецьку. За словами спостерігачів, під їхнім готелем влаштовують перегляди фільмів та вмикають музику.
- Бойовика, який є ватажком терористичного угрупування "Восток", український суд заочно засудив на 10 років ув'язнення.
- У селі Тоненьке, на Донеччині, правоохоронці викрили великий арсенал зброї та боєприпасів, який облаштували схрон на території роти патрульної служби.