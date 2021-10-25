За словами Олексія Данілова, війна на Донбасі закінчиться лише тоді, коли так вирішить президент Росії. В іншому випадку бойові дії та провокації триватимуть.

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Європа реагує не достатньо

Олексій Данілов переконаний, що в Кремлі не бажають миру. Однак президент України Володимир Зеленський навпаки відкрито прагне припинення війни. Причиною цього є те, що в планах Путіна не лише захоплення України, але і Європи. Про це свідчать російські провокації.

Його цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони поводяться. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Причому поведінка росіян в самій Європі – всі ці отруєння людей і так далі – це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей,

– заявив Данілов

Крім того, секретар РНБО додав, що війна на Донбасі повинна закінчитися так, щоб Україна не втратила свою територію та суб'єктність.

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