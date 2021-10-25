По словам Алексея Данилова, война на Донбассе закончится лишь тогда, когда так решит президент России. В противном случае боевые действия и провокации будут продолжаться.

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Европа реагирует не достаточно

Алексей Данилов убежден, что в Кремле не желают мира. Однако президент Украины Владимир Зеленский наоборот открыто стремится к прекращению войны. Причиной этого является то, что в планах Путина не только захват Украины, но и Европы. Об этом свидетельствуют российские провокации.

Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов,

– заявил Данилов

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что война на Донбассе должна закончиться так, чтобы Украина не потеряла свою территорию и субъектность.

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