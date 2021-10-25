По словам Алексея Данилова, война на Донбассе закончится лишь тогда, когда так решит президент России. В противном случае боевые действия и провокации будут продолжаться.
Обратите внимание Надо понимать последствия, – Данилов о введении визового режима с Россией
Европа реагирует не достаточно
Алексей Данилов убежден, что в Кремле не желают мира. Однако президент Украины Владимир Зеленский наоборот открыто стремится к прекращению войны. Причиной этого является то, что в планах Путина не только захват Украины, но и Европы. Об этом свидетельствуют российские провокации.
Его интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Причем поведение россиян в самой Европе – все эти отравления людей и так далее – это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов,
– заявил Данилов
Кроме того, секретарь СНБО добавил, что война на Донбассе должна закончиться так, чтобы Украина не потеряла свою территорию и субъектность.
Война на Донбассе: последние новости
- 23 октября из-за обстрелов боевиков двое украинских защитников получили ранения. Их госпитализировали. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.
- После задержания российского разведчика Андрея Косяка, боевики заблокировали миссию ОБСЕ в Донецке. По словам наблюдателей, под их отелем устраивают просмотры фильмов и включают музыку.
- Боевика, который является главарем террористической группировки "Восток", украинский суд заочно приговорил на 10 лет заключения.
- В селе Тоненькое, Донецкой области, правоохранители разоблачили большой арсенал оружия и боеприпасов, который обустроили схрон на территории роты патрульной службы.