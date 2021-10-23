Оккупанты совершили обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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В результате коварных действий врага двое наших защитников получили осколочные ранения. Им оперативно оказали первую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Врачи отметили, что жизни бойцов ничего не угрожает, они получают всю необходимую помощь и находятся в удовлетворительном состоянии.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,

– подчеркнули в оперативно-тактической группировке "Восток".

Обратите внимание! В результате враждебных действий в течение 22 октября пострадали двое наших защитников. Бойцы находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

Ситуация на Донбассе 22 октября

В штабе ООС отметили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками возросла. Оккупанты 13 раз нарушали режим тишины, используя запрещенное минскими договоренностями оружие.

От начала суток, 23 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Возле Новозвановки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров.

Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.