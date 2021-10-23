Оккупанты совершили обстрел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Важно Могли бы иметь хорошие отношения, – Кулеба назвал условие для Украины и России
В результате коварных действий врага двое наших защитников получили осколочные ранения. Им оперативно оказали первую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Врачи отметили, что жизни бойцов ничего не угрожает, они получают всю необходимую помощь и находятся в удовлетворительном состоянии.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России,
– подчеркнули в оперативно-тактической группировке "Восток".
Ситуация на Донбассе 22 октября
В штабе ООС отметили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками возросла. Оккупанты 13 раз нарушали режим тишины, используя запрещенное минскими договоренностями оружие.
От начала суток, 23 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Возле Новозвановки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 миллиметров.
Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.