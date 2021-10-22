Кремль должен признать, что россияне и украинцы это отдельные народы. Также важно понимание того, что суверенитет каждого государства в приоритете.

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"Я убежден, что мы могли бы иметь добрососедские отношения с Россией. Однако это требует от россиян признать реальность. Россияне и украинцы – это 2 отдельных свободных нации, которые живут в собственных суверенных государствах", – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Действия Москвы уничтожили перспективу взаимоотношений

Кулеба отметил, что Россия не хочет признавать факт суверенитета Украины. Именно поэтому страна-агрессор напала на Украину в 2014 году.

Погибли тысячи украинцев, а часть территории страны оказалась оккупирована Россией. Такие действия Москвы уничтожили перспективу добрососедских отношений между российским и украинским народами,

– рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, Украина должна самостоятельно решать свою судьбу. "Выбор модели развития и союзов", – сказал глава МИД.

Кулеба также вспомнил тезис президента России Владимира Путина о том, что украинцы и россияне – "одна нация". По его словам, заявление российского лидера не соответствует действительности и является лишь имперской фантасмагорией Кремля.

Справка. Фантасмагория – вид спектакля, придуманный в XVIII веке во Франции, в котором с помощью магического фонаря показывали образы призраков, а также мертвых и различных чудовищ.

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