Детали встречи министров

Кулеба отметил, что Украину и Молдову объединяет общая реальность и амбиции. Об этом он сказал во время рабочего визита Попеску в Киев.

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Украинский министр привел примеры успешного сотрудничества государств за этот год, в частности взаимное признание COVID сертификатов, обновление соглашения о свободной торговле и создание Ассоциированного Трио совместно с Грузией.

Кулеба и Попеску обсудили первое заседание Совета президентов Украины и Молдовы, которое состоится в ближайшее время. Они определили перспективные направления сотрудничества:

укрепление энергетической безопасности,

развитие торговли,

реализация инфраструктурных проектов,

продвижение интеграции в ЕС в рамках Ассоциированного Трио.

Мы договорились проработать вопрос осуществления взаимных поездок наших граждан с использованием внутренних биометрических ID-карт. Это позволит еще больше упростить контакты между людьми, активизировать сферу туризма, культурные и образовательные обмены,

– отметил Кулеба.

Главы МИД также договорились синхронизировать действия для членства в ЕС. "Убежден, что страны Ассоциированного Трио будут в следующей волне расширения Европейского Союза", – отметил украинский министр.

Политики решили провести вскоре политические консультации МИД для обсуждения шагов по укреплению безопасности Украины и Молдовы и противодействия общим вызовам.

Кстати, Кулеба принял приглашение коллеги осуществить визит в Молдову в приемлемое для сторон время.