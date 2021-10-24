По наблюдениям членов миссии, на массовое собрание 22 октября пришли около 250 человек днем ​​и около 30 человек ночью.

Тем временем Глава ОБСЕ призвала немедленно разблокировать миссию на Донбассе

Песни и фильмы под отелем

Вечером 21 и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин регулярно дежурили вокруг отеля и по меньшей мере двое постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице.

Наблюдатели из окон видели, как "протестующие" пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности ОБСЕ. Они крутили громкую музыку через колонки и смотрели фильмы на переносном экране.

В ОБСЕ также видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице.

Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступал перед участниками массового сбора напротив отеля, после чего, по наблюдениям СММ, люди мирно разошлись. Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем.

Кстати, 21 октября оккупанты несколько ослабили блокаду миссии ОБСЕ в Донецке. К тому же ее скоро могут окончательно прекратить, боевики мотивируют это стремительным распространением коронавируса.

Задержание боевика и блокировка миссии ОБСЕ: главное