За спостереженнями членів місії, на масове зібрання 22 жовтня прийшли близько 250 осіб вдень і майже 30 осіб вночі.

Тим часом Глава ОБСЄ закликала негайно розблокувати місію на Донбасі

Пісні і фільми під готелем

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю.

Спостерігачі з вікон бачили, як "протестувальники" співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності ОБСЄ. Вони крутили гучну музику через колонки і дивилися фільми на переносному екрані.

В ОБСЄ також бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і західний під'їзди до готелю.

Увечері 23 жовтня спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися. Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

До речі, 21 жовтня окупанти дещо послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку. До того ж її скоро можуть остаточно припинити, бойовики мотивують це стрімким поширенням коронавірусу.

Затримання бойовика і блокування місії ОБСЄ: головне