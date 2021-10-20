Реакція керівництва ОБСЄ на блокування роботи Місії

Керівництво ОБСЄ закликало всі сторони забезпечити оперативне виконання своїх зобов'язань. Лінде наголосила на важливості конструктивної взаємодії з метою деескалації та врегулювання ситуації.

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Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення,

– заявила глава ОБСЄ.

Вона додала, що для Місії мають бути забезпечені умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і висновків нормандського саміту.

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