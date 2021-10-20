Реакція керівництва ОБСЄ на блокування роботи Місії
Керівництво ОБСЄ закликало всі сторони забезпечити оперативне виконання своїх зобов'язань. Лінде наголосила на важливості конструктивної взаємодії з метою деескалації та врегулювання ситуації.
Важливо В окупованому Донецьку досі блокують місію ОБСЄ
Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення,
– заявила глава ОБСЄ.
Вона додала, що для Місії мають бути забезпечені умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і висновків нормандського саміту.
Бойовики блокують СММ ОБСЄ: що відомо
- 13 жовтня ЗСУ затримали на Донбасі російського бойовика Андрія Косяка, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- У відповідь окупанти пригрозили відмовою від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- 15 жовтня російські найманці вийшли на протест проти місії ОБСЄ в Донецьку. Зокрема вони заблокували спостерігачів у готелі і ті не могли вийти з будівлі.
- 17 жовтня спостерігачів ОБСЄ заблокували вже у Горлівці. Відновити свою роботу місія змогла лише 19 жовтня.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, очікувати на покарання Росії за блокування міжнародних спостерігачів на Донбасі не варто. Адже ОБСЄ не може ухвалити жодне серйозне рішення без згоди Росії.
- Станом на 19 жовтня у Донецьку продовжують блокувати спостерігачів.