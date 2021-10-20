Реакция руководства ОБСЕ на блокирование работы миссии

Руководство ОБСЕ призвало все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств. Линде отметила важность конструктивного взаимодействия с целью деэскалации и урегулирования ситуации.

Важно В оккупированном Донецке до сих пор блокируют миссию ОБСЕ

Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения,

– заявила глава ОБСЕ.

Она добавила, что для Миссии должны быть обеспечены условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, минских соглашений и выводов нормандского саммита.

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