Реакция руководства ОБСЕ на блокирование работы миссии
Руководство ОБСЕ призвало все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств. Линде отметила важность конструктивного взаимодействия с целью деэскалации и урегулирования ситуации.
Важно В оккупированном Донецке до сих пор блокируют миссию ОБСЕ
Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения,
– заявила глава ОБСЕ.
Она добавила, что для Миссии должны быть обеспечены условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, минских соглашений и выводов нормандского саммита.
Боевики блокируют СММ ОБСЕ: что известно
- 13 октября ВСУ задержали на Донбассе российского боевика Андрея Косяка, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- В ответ оккупанты пригрозили отказом от минского формата, если Косяка не отпустят.
- 15 октября российские наемники вышли на протест против миссии ОБСЕ в Донецке. В частности они заблокировали наблюдателей в отеле и те не могли выйти из здания.
- 17 октября наблюдателей ОБСЕ заблокировали уже в Горловке. Возобновить свою работу миссия смогла лишь 19 октября.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ожидать наказания России за блокирование международных наблюдателей на Донбассе не стоит. Ведь ОБСЕ не может принять ни одно серьезное решение без согласия России.
- По состоянию на 19 октября в Донецке продолжают блокировать наблюдателей.