Росія дуже агресивно ставиться до України як до держави. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.

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Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо,

– сказав Данілов.

Він додав: "Хочу сказати, ця інформація досить специфічна. Насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію".

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