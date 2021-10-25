Кремль хоче внести корективи у документ щодо нібито розв'язання цього питання. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

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Він вважає, що якщо Володимир Путін не ухвалить рішення, що війну треба закінчувати, то можна писати і робити, що завгодно.

Насправді ключ від цього всього лежить в Москві,

– наголосив Данілов.

За його словами, поки не зрозуміло, чи глава Кремля це зробить. Адже щодо цього відсутні аргументи.

До речі! Данілов вважає, що українські військові зможуть повернути під контроль нашої держави Донецьк і Луганськ, якщо від Володимира Зеленського пролунає відповідний наказ.

Путіна цікавить Європа, – Данілов

"Це велика гра з дестабілізації ситуації не тільки на території України. Насправді його цікавлять більші території", – сказав секретар РНБО.

Російського президента, як відзначив Данілов, цікавить Європа. Водночас поведінка Путіна – це виклик, на який ця частина світу не дає адекватних відповідей.

Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Ви знаєте, що Володимир Олександрович (Зеленський – 24 канал) відкрито хоче, щоб ця війна закінчилася. Але вона повинна закінчитися так, щоб ми не втратили свою територію і свою суб'єктність. Олексій Данілов Секретар РНБО

Ситуація на Донбасі: головне

За 24 жовтня проросійські бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню.

Вони застосовували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Окупаційні війська стріляли із гранатометів в районі Світлодарська, в напрямках Травневого, Кам'янки та Новоселівки.

Джерело: пресслужба ООС