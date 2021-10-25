Кремль хочет внести коррективы в документ о якобы решении этого вопроса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Он считает, что если Владимир Путин не примет решение, что войну надо заканчивать, то можно писать и делать, что угодно.

На самом деле ключ от этого всего лежит в Москве,

– подчеркнул Данилов.

По его словам, пока не понятно, сделает ли глава Кремля это. Ведь на этот счет отсутствуют аргументы.

Кстати! Данилов считает, что украинские военные смогут вернуть под контроль нашего государства Донецк и Луганск, если от Владимира Зеленского прозвучит соответствующий приказ.

Путина интересует Европа, – Данилов

"Это большая игра по дестабилизации ситуации не только на территории Украины. На самом деле его интересуют большие территории", – сказал секретарь СНБО.

Российского президента, как отметил Данилов, интересует Европа. В то же время поведение Путина – это вызов, на который эта часть мира не дает адекватных ответов.

Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Вы знаете, что Владимир Александрович (Зеленский – 24 канал) открыто хочет, чтобы эта война закончилась. Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность. Алексей Данилов Секретарь СНБО

Ситуация на Донбассе: главное

За 24 октября пророссийские боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня.

Они применяли вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

Оккупационные войска стреляли из гранатометов в районе Светлодарска, в направлениях Майского, Каменки и Новоселовки.

Источник: пресс-служба ООС