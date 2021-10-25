Россия очень агрессивно относится к Украине как к государству. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью.
Читайте также Ключ в Москве, – Данилов заявил, что завершение войны зависит только от Путина
Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем,
– сказал Данилов.
Он добавил: "Хочу сказать, эта информация достаточно специфична. На самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию".
Россиянам отказали во въезде: последние случаи
- 23 октября 23-летнюю поэтессу из России Алису Денисову не впустили в Украину из-за того, что она нарушила правила въезда во временно оккупированный Крым. Кроме того, ей выдали запрет на въезд в нашу страну сроком на 3 года.
- В аэропорту "Жуляны" задержали 47-летнего российского актера и телеведущего. Пограничники не впустили мужчину в Украину.
- Выгнали из нашей страны и актрису дубляжа и озвучивания из России. Она пыталась попасть в Украину через пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", что в Одесской области.