Воину оперативно оказали первую помощь. После этого его отвезли в госпиталь.

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Сейчас состояние здоровья украинского защитника – средней тяжести.

Наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность,

– рассказали в штабе ООС.

Ситуация на Донбассе 25 октября

Возле Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 миллиметра

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На Луганщине зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В штабе ООС отметили, что ситуацию в зоне боевых действий полностью контролируют Вооруженные силы Украины.

Обратите внимание! За сутки 22 октября русские наемники ранили сразу двух украинских военных. Воинов отправили в больницу в удовлетворительном состоянии.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала