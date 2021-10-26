Обстрілювати село продовжили аж до 10 ранку 26 жовтня. Про це повідомив голова Мирненської селищної військово-цивільній адміністрації Володимир Веселкін.

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Обстріляли будинки мирних людей

Як розповів Василь Веселкін, окупанти використовували зброю 120 калібру. Снарядами пошкодило 5 житлових будинків та електромережі.

Втім, могло бути і гірше: на щастя, жертв серед мирного населення немає. Селищний голова закликав мешканців заради власної безпеки побути вдома.

Наслідки обстрілу Гранітного / Фото з фейсбуку Василя Веселкіна

Поточна ситуація на Донбасі: зведення ООС

За минулу добу окупанти 4 рази порушували тишу і одного разу використали заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Один військовослужбовець ООС дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікарні, стан здоров'я обох – задовільний.

Станом на 11 годину 26 жовтня зафіксували 3 порушення режиму тиші, 2 з яких із застосуванням забороненого озброєння.

Біля Гранітного російські найманці двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметрів, а в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Протягом поточної доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Повний текст публікації Василя Веселкіна

Російсько-окупаційні війська, протягом всієї ночі та до десятої години ранку, вели обстріл села Гранітне. Використовували набої 120-го калібру. Постраждали п'ять житлових будинки. Пошкоджені електромережі. На щастя, жертв немає. Закликаю мешканців обмежитись перебуванням вдома, заради власної безпеки.