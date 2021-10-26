Про це речник української делегації у ТКГ повідомив в ефірі одного з каналів.

Читайте також Завдання для усієї країни: у ЗСУ готові до повномасштабного наступу Росії

Росія – це фабрика понтів

Російське керівництво – це фабрика з виробництва понтів. Вони завжди себе так поводили,

– сказав він.

Олексій Арестович зазначив, що "російську армію очолюють професіонали і вони прекрасно знають ціну реального військового вторгнення й розширення військового конфлікту та знають, чим це для них обернеться".

"Обернеться це кінцем російської армії та її боєздатності. І, можливо, кінцем сьогоднішнього правлячого режиму як такого. Вони не витягнуть цю війну", – додав речник української делегації у ТКГ.

Зверніть увагу! За добу 22 жовтня російські найманці поранили одразу двох українських військових. Воїнів відправили у лікарню у задовільному стані.

Війна на Донбасі: що відомо