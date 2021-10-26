Об этом спикер украинской делегации в ТКГ сообщил в эфире одного из каналов.
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Российское руководство – это фабрика по производству понтов. Они всегда себя так вели,
– сказал он.
Алексей Арестович отметил, что "российскую армию возглавляют профессионалы, и они прекрасно знают цену реального военного вторжения и расширения военного конфликта и знают, чем это для них обернется".
"Обернется это концом российской армии и ее боеспособности. И, возможно, концом сегодняшнего правящего режима как такового. Они не вытянут эту войну", – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.
Война на Донбассе: коротко
- Оккупанты в течение 25 октября 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак один украинский военный получил ранения. Еще один наш защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- Оба воина находятся в лечебном учреждении – их состояние стабильное.