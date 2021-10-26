Российские наемники еще раз цинично обстреляли позиции украинских защитников. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
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Есть погибший и раненый
К сожалению, военнослужащий Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью. Другого защитника Украины госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим ему оперативно предоставили первую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное.
ВСУ ответили на обстрел
Украинские военные, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, открыли ответный огонь на вражескую атаку. Они заставили оккупантов прекратить обстрел. В оперативно-тактической группировке "Восход" заверили, что бойцы ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Что этому предшествовало
- Вчера, 25 октября, российские наемники нарушили договоренности о перемирии 4 раза. В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
- Всю ночь на 26 октября оккупанты вели прицельный обстрел села Гранитного Донецкой области. В результате этого задело несколько жилых домов. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
- Украинская разведка выяснила, что боевики на Донбассе активизировали минирование тыловых районов. Это создает дополнительную опасность для местных жителей.