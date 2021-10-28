Командувач Об'єднаних сил ЗСУ нагадав, що Україна 26 жовтня вперше застосувала ці БПЛА на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC News Україна.

Детальніше Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео

Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України та в Криму – 24 канал). Проводили розвідку та тренування,

– розповів Сергій Наєв.

Bayraktar показали ефективність

За його словами, українські Bayraktar "показали свою ефективність для розвідки та давали практичні дані про супротивника. Вони патрулюють не лише Донбас, а й південь та північ України".

Літали у квітні, а також, коли були (російсько-білоруські) навчання "Запад-2021". Там, де зростає рівень воєнної загрози, ЗСУ застосовують весь свій спектр озброєнь, зокрема й Bayraktar,

– пояснив генерал-лейтенант.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ також додав, що в українській армії є підготовлений персонал, який готовий до бойового застосування безпілотників у будь-який час.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася й відповідна підготовка персоналу для них. Зараз усі екіпажі готові до розвідки вдень і вночі та бойового застосування", – підсував він.

Що відомо про Bayraktar TB2 Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.



Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка тривала з 2000 до 2009 року. Туреччина випустила близько ста таких БПЛА.

Застосування Bayraktar і реакція Росії