Внаслідок удару знищили гаубицю незаконних збройних формувань. У зв'язку з цим у російських ЗМІ розпочалася справжня істерика.

До теми Bayraktar по окупантах: як соцмережі відреагували на перше використання ЗСУ безпілотника

Мовляв, наші хлопці лише стріляли із забороненої мінськими угодами артилерії, а українські фашисти віроломно їх розбомбили. Чи є межа звірствам бандерівців.

Про що забули пропагандисти

Так-так, це не жарт. На державному російському телебаченні знищення гаубиці, яка вела вогонь на позиції Збройних сил України, назвали обурливою провокацією і закликали не залишати її без відповіді.

До того ж російські пропагандисти не говорять про те, чому на території України є якісь озброєні банди, які застосовують важку артилерію. Та й взагалі не вважають застосування такої артилерії злочином.

Вони говорять про знищення гаубиці з таким обуренням, начебто український Bayraktar просто так без жодної причини знищив молоковоз чи машину швидкої допомоги. Деякі російські депутати взагалі перейшли до погроз.

"Антидот" на 24 каналі: дивіться відео

Як погрожують росіяни

Наприклад, депутат Держдуми Олег Морозов заявив, що Росія тепер може поставити бойовикам на окупованій території російські зенітно-ракетні системи С-400 і С-500. Тобто депутат Держдуми погрожує Україні прямою російською агресією за те, що українські військові, захищаючись, знищують бойовиків, які ведуть по них вогонь. Ось така у нас "громадянська війна".

Втім, російським політикам слід бути обережнішими, погрожуючи Україні своїми ЗРК. Адже ми добре пам'ятаємо, чим обернулося для російської військової техніки зіткнення з турецькими дронами у Нагірному Карабаху у 2020 році.

До речі Окупанти злякалися Bayraktar-TB2 на Донбасі та влаштували істерику

Які плани в України

Як відомо, ще у вересні 2021 року Міністерство оборони України та представники турецької компанії Bayraktar підписали меморандум про співпрацю. Який, крім іншого, передбачає будівництво та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, ремонту, модернізації БПЛА.

Також вчитимуть персонал, який пов'язаний з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Отже, російським загарбникам точно не варто очікувати легкої прогулянки на Донеччині та Луганщині.