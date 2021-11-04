Об этом глава МИД написал в соцсетях. Кулеба отметил: Украина решительно поддерживает усиление присутствия партнеров по НАТО в регионе.

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Украина и США готовы вместе работать над безопасностью в Черном море

Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, помогут этой цели,

– подчеркнул Кулеба.

О том, что флагманский корабль USS Mount Whitney вошел в Черное море, сообщили в твиттере Шестого флота США. В заметке отметили, что будут проводить плановые морские операции с партнерами по Североатлантическому альянсу в Черноморском регионе.

Ранее в Черное море вошли USS Porter и USNS John Lenthall

USS Mount Whitney присоединился к другим военным кораблям США, которые уже были в акватории. Речь идет о ракетном эсминце USS Porter и судне USNS John Lenthall.

Ранее Россия начала следить за эсминцем США, который вошел в Черное море

Что известно о USS Mount Whitney:

Это – флагманский корабль 6-го американского флота.

Назван в честь горы Уитни – самой высокой вершины Сьерра-Невада.

Участвовал в многочисленных операциях в Атлантическом и Индийском океанах, Средиземном и Карибском морях.

В 2008 году доставлял гуманитарные грузы в Грузию во время войны между Грузией и Россией.

С 2011 года выполняет миссию в Средиземном море.

1 ноября 2021 года взял курс на Черное море.

Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Добро пожаловать, USS MountWhitney. Украина призывает и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе. Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, несомненно, помогут этой цели.