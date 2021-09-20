Про це 20 вересня повідомила пресслужба Чорноморського флоту РФ.

Читайте також "Крилаті піхотинці" ЗСУ тренувалися знищувати ворога на адмінмежі з окупованим Кримом: відео

У заході задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки й вертольоти,

– йдеться у повідомленні.

На морських полігонах бойової підготовки екіпажі:

виконають ракетні й артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп,

проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна,

проведуть комплекс навчань з виявлення та нанесення удару по береговому командному пункту,

проведуть комплекс навчань по відбиттю атаки умовного противника з повітря.

Окрім цього, у навчаннях корабельних сил залучать літаки та вертольоти морської авіації та протиповітряної оборони флоту. Стежити за діями учасників навчання будуть за допомогою безпілотників.

Військові навчання в Україні