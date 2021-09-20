Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.
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В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты,
– говорится в сообщении.
На морских полигонах боевой подготовки экипажи:
- выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп,
- проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиска и уничтожения подводной лодки,
- проведут комплекс учений по выявлению и нанесения удара по береговому командному пункту,
- проведут комплекс учений по отражению атаки условного противника с воздуха.
Кроме этого, к учениям корабельных сил привлекут самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота. Следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.