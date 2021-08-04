Постоянные обучения и тренировки – обычное дело для воинов-десантников, которые несут службу в южном направлении. Об этом рассказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

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Военные уничтожали силы условного противника

Генерал-лейтенант рассказал, что во время тренировок "крылатые пехотинцы" отработали действия на наблюдательных постах и ​​их усиление подразделениями резерва. По замыслу они при поддержке артиллерии уничтожают силы условного противника.

Наев подчеркнул, что от тренировок и личной подготовленности каждого военного зависит сохранение жизни собратьев. Это показал опыт АТО и Операции Объединенных сил.

Смотрите видео тренировок резервистов ВСУ:

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Коротко о предыдущих тренировках защитников на границе с оккупированным Крымом