Цель тренировки боевых расчетов гаубиц "МСТА-Б" – поддерживать высокий уровень профессионализма личного состава. Об этом рассказал командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

К теме Не только агрессия России, – Дейнеко перечислил угрозы на украинской границе

Бойцы оттачивали маскировку техники

Бойцы-артиллеристы тренировались действовать в условиях использования противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременного выдвижения на огневые позиции,

– пояснил генерал-лейтенант.

Во время тренировок запускали штатные беспилотники

Также тренировалось и подразделение артиллерийской разведки. В частности, запускали штатные беспилотники, искали и обнаруживали цели и предоставляли определенные координаты огневым расчетам. Особое внимание – смене огневых позиций и боевой стрельбе по определенным целям.

Смотрите видео с учений на Юге:

Россия продолжает перебрасывать тяжелое вооружение на полуостров

Отметим, что еще в начале мая в миссии США при ОБСЕ сообщили, что Россия продолжает перебрасывать тяжелую военную технику в оккупированный Крым. Это происходит, несмотря на заявление страны-оккупанта об уменьшении численности сил. На полуостров привезли танки, десантно-штурмовые элементы, гаубицы и минометы.