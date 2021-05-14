Не только агрессия России, – Дейнеко перечислил угрозы на украинской границе
Сергей Дейнеко заявил, что сегодня основным вызовом для Украины остается агрессия России. Однако, по его словам, на границе существует и широкий спектр других угроз.
Источник:пресс-служба МВД Украины
Об этом глава Государственной пограничной службы сообщил 14 мая на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".
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Угрозы на украинской границе
Конечно, основным вызовом для Украины остается агрессия России. И все мы имели возможность чувствовать рост спектра военных угроз на этом участке границы и с направления оккупированных Россией территорий,
– сказал генерал-майор.
Сергей Дейнеко отметил, что вместе с российской агрессией сегодня на украинской границе существует широкий спектр других угроз, которые за последнее десятилетие существенно изменились. Среди них:
- угроза терроризма,
- подрывная деятельность,
- нелегальная миграция (особенно транзитная),
- контрабанда наркотиков
- незаконное перемещение товаров, прежде всего подакцизной группы, в страны ЕС.
ГПСУ нарастила военный компонент
Он добавил, что Госпогранслужба нарастила свой военный компонент в виде подразделений быстрого реагирования, которые имеют необходимое вооружение и обученность для ведения боевых действий.
Наши подразделения также обеспечивают безопасность и в районе ООС и на админгранице с временно оккупированным Крымом и действуют в тесном сотрудничестве с Вооруженными силами Украины и другими правоохранительными структурами,
– подытожил глава ГПСУ.
Напомним, Сергей Дейнеко заявил, что возможность наступления России из временно оккупированного Крыма существует. Однако, по его словам, что планирует руководство страны-агрессора – неизвестно.
Председатель Государственной пограничной службы отметил, что возможно лишь констатировать факты о сосредоточении в том или ином месте определенных группировок российских вооруженных сил.
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